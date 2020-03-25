Губерниев объявил «битву луков», предложив сравнить фото кота до и после стрижки

Российский комментатор Дмитрий Губерниев, находящийся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, опубликовал очередной пост в социальных сетях. Губерниев предложил пользователям выбрать имидж, который больше подходит его коту.

Ранее комментатор в «инстаграме» показал новый образ своего кота после того, как животное побрили.

«Друзья, всем привет! Объявляю снова битву луков! Какой лук вам больше нравится? 1 или 2? Тамбуська, он же Буська, он же Бусюська, он же Рыжий котик всем передаёт пожелание доброго здоровья! Берегите себя и близких!», — написал Губерниев в аккаунте в «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев.