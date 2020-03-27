Богалий: российский биатлон ходит с протянутой рукой. Владимир Петрович, где это всё?

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о выступлении российских биатлонистов в сезоне-2019/2020, обратившись к президенту СБР Владимиру Драчёву. В общем зачёте Кубка наций женская сборная России заняла пятое место, мужская команда — четвёртое.
«Не хотелось бы обсуждать некоторые моменты в прессе. Но действительно ощущение, что российский биатлон последние пару лет ходит с протянутой рукой.
Хочется спросить главу СБР Владимира Петровича Драчёва — он в предвыборной программе обещал, что всё у нас будет замечательно, рассказывал, сколько придёт спонсоров. В том числе и лично мне говорил, как мы все заживём. И вот сейчас интересно, Владимир Петрович, а где это всё?
На местах биатлон порой выживает. И бывает сложно по многим вопросам. А национальной сборной спорт не ограничивается, и, если не будет подпитки из регионов, их поддержки, у нас скоро не будет совсем ничего», — приводит слова Богалий «Команда России».
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