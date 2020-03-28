Драчёв рассказал о симптомах Халиуллиной, у которой подозревают коронавирус

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о самочувствии российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной, которая была госпитализирована в Саратове с подозрением на коронавирус.
«На данный момент все находятся на карантине до 31-го числа, в том числе и Халиуллина. Уже несколько дней у неё была температура, болело горло — всего понемногу. Потом температура спала, мы уже несколько дней её смотрим, наблюдаем, каждый день по два-три раза получаем информацию. Вчера решили её проверить более качественно, отвезли в больницу», — цитирует Драчёва ТАСС.
Кроме спортсменки в больницу отвезли и её мать, тренера Екатерину Халиуллину. Был госпитализирован и молодой человек Анастасии.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Так, 24 марта Международный олимпийский комитет и власти Японии объявили о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год.
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