Экхофф — о переходе Нильссон в биатлон: надеюсь, она не будет так хороша, как в лыжах

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала переход шведской лыжницы Стины Нильссон в биатлон.
«Думаю, подобные переходы даются тяжело. Надеюсь, она не будет так же хороша, как в лыжах. Я в восторге от её решения и от всего, что она делает. При этом не слишком нервничаю по поводу того, тренируется ли она со сборной.
Мне потребовалось 20 лет, чтобы 20 раз отстрелять без промахов. Посмотрим, возможно, у Стины есть к этому талант.
В целом её переход в биатлон — это очень круто. Она добилась лидерства в своём виде спорта, после чего решила покорить другой. Думаю, она понимает, как тяжело это может быть», — цитирует Экхофф TV2.
26-летняя Нильссон является олимпийской чемпионкой Пхёнчхана-2018 и обладательницей семи медалей чемпионатов мира (две золотые, пять серебряных).
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