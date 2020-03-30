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Президент СБР Драчёв прошёл тест на коронавирус

Президент СБР Драчёв прошёл тест на коронавирус
Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сдал анализ на коронавирус.

«Только что сдал анализ на коронавирус. Результат должен быть завтра. Это плановая процедура, на данный момент у меня никаких симптомов нет, пока всё хорошо, чувствую себя нормально. Надеюсь, и не будет ничего», – приводит слова Драчёва «Р-Спорт».

Ранее Драчёв сообщил, что СБР получил информацию о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Анастасии Халиуллиной.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

Тест на коронавирус биатлонистки Халиуллиной дал положительный результат
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