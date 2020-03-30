Президент СБР Драчёв прошёл тест на коронавирус

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сдал анализ на коронавирус.

«Только что сдал анализ на коронавирус. Результат должен быть завтра. Это плановая процедура, на данный момент у меня никаких симптомов нет, пока всё хорошо, чувствую себя нормально. Надеюсь, и не будет ничего», – приводит слова Драчёва «Р-Спорт».

Ранее Драчёв сообщил, что СБР получил информацию о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Анастасии Халиуллиной.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.