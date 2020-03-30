Свищёв: уважаю Резцову, но предлагаю прислушаться к врачам и руководителям

Депутат Государственной думы РФ и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв раскритиковал бывшую биатлонистку и лыжницу, трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову. Ранее прославленная спортсменка призналась, что не соблюдает режим карантина, введённый из-за пандемии коронавируса.
«Я очень уважаю Анфису Резцову как прославленного спортсмена. Всегда с гордостью смотрел, как она выступает. Но не соглашусь с ней. Слишком опасна сегодняшняя ситуация. Она подкралась прямо к нашему дому. Я смотрел видеокадры, как на больничных койках лежат итальянцы и американцы, которые говорят, какие же они были дураки. И я говорил со своим товарищем, который сейчас, к сожалению, лежит в инфекционной больнице. Для меня эта проблема уже стала близкой. Могу сказать, что это страшное дело.
Наверное, к счастью, у Анфисы Резцовой нет товарищей, которые столкнулись с коронавирусом. Надеюсь, что их и не будет. Но предлагаю не экспериментировать и прислушаться к тем, кто знает, о чём говорит сейчас, — врачам и руководителям, которые переживают за граждан.
Сегодня мы должны сплотиться и делать то, что нам говорят, будь это комендантский час, карантин или что нужно не выходить на улицу. Думаете, что руководителям регионов хочется выдавать запреты? Город и область живут за счёт работающих заведений. Они налоги с этого получают. Так что я не согласен с Анфисой. Призываю внимательно слушать рекомендации врачей и оставаться сейчас дома», — приводит слова Свищёва «Спорт день за днём».
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