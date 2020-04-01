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Касперович: Логинов силён в «классике», проблем перестроиться не будет

Касперович: Логинов силён в «классике», проблем перестроиться не будет
Биатлон / Кубок мира 0

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, отреагировал на объявление Международного союза биатлонистов о переходе на классический стиль в индивидуальных гонках Кубка мира. Объявление было сделано сегодня, 1 апреля. Видимо, речь идёт о первоапрельской шутке. Но, как подчеркнул Касперович, на Логинова возможная смена техники лыжного хода не повлияет.

«В первый раз слышу об этом, вы меня даже ошарашили. Даже не знаю, как сейчас переходить на «классику». Для Кубков мира это проблема. Саша же очень силён в «классике», он пришёл из лыжных гонок, у него классический ход очень сильный, проблем не будет перестроиться. Подождём, посмотрим.

Когда я работал старшим тренером с юношами, молодёжью, то много уделял времени классическому ходу. Практически все ребята, кто прошёл школу, те же Цветков, Бабиков, Латыпов, владеют «классикой». Конечно, для многих спортсменов будет проблемой перестроиться. Время прошло, многие упустили классический ход», — цитирует Касперовича РИА «Новости».

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