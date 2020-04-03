Фийон Майе: до сих пор сложно представить, что Фуркада больше не будет в нашей команде

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал решение соотечественника Мартена Фуркада завершить карьеру.

«Мартен принёс огромный опыт в биатлон. И речь идёт не только о самом биатлоне, но и о взаимодействии со спонсорами и журналистами. Он поднял уровень соперников, уровень сборной Франции.

Можно его только поблагодарить за всё, что он сделал. Мне до сих пор сложно представить, что теперь его не будет в команде. Будет странно, что он не с нами во время подготовки.

Но в команде не будет перераспределение ролей. У нас нет какой-то иерархии, что и делает нас сильными. Мы можем свободно конкурировать на трассе, но оставаться друзьями в жизни», — цитирует спортсмена Ski Nordique.