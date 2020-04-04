Губерниев: вспомнят ли в Италии, что Путин послал туда гуманитарные грузы?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что отношение к российскому биатлонисту Александру Логинову в мире изменится. На чемпионате мира в Антхольце (Италия) в номере Логинова, ранее уличённого в приёме допинга, проходили обыски. Соперники россиянина тоже неоднократно напоминали ему о допинговом прошлом.

«После коронавируса, да ещё после всех разборок, которые были на чемпионате мира, когда Фуркад с Логиновым поговорили после финиша, все уже всё поняли. Действительно, ситуация, уже дошла до ручки, но рассчитывать на индульгенцию нашему спорту после того, что такая огромная пауза, всё-таки, кажется, не приходится.

Мы должны понимать, после того как Италия разгребёт все эти проблемы, может быть, они вспомнят, что Путин послал туда большое количество гуманитарных грузов и не только, многие спортсмены аплодировали России за этот дружественный акт. Но вспомнят ли об этом карабинеры и люди, которые завели уголовное дело? Оно открыто до сих пор. Логинов… Изъятые девайсы, и тренер Касперович…

Посмотрим, как будет дальше. Уверен, иатлонная общественность не настолько плоха, как вы о ней думаете, чтобы после этого всего требовать у Логинова того, что они требовали на протяжении последних лет. Поверьте, изменится мир, изменится спорт. Мы изменимся. Только бы выжить сейчас, ни много ни мало», — сказал Губерниев в эфире «Эха Москвы».