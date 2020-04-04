Юрлова-Перхт: к Норицыну у меня нет претензий

Российская биатлонистка Екатерина-Юрлова Перхт заявила, что не считает уместным обсуждение посреди сезона будущего старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына. Ранее во время сезона Кубка мира президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Норицын прекратит работу с командой.

«Думаю, что не мне судить в этой ситуации. Моё дело выступать, показывать результаты. В моей карьере уже было увольнение тренера в прямом эфире. Думаю, что такие вещи не красят руководство. Все внутренние и локальные вопросы по назначению и увольнению тренера должны решать в конце сезона и как-то не выносить это в СМИ посреди сезона. К Виталию Норицыну у меня нет претензий. Этот и прошлый сезон мы хорошо работали, контактировали, у нас был диалог. Мы всегда с ним можем обсудить какие-то вопросы. У него есть своё мнение, у меня своё.

Сейчас информация от СБР будет определяющей. У нас нет ничего, кроме рейтингов сезона. Отменённый чемпионат России перенесли на ноябрь. Интересно, как будет комплектоваться команда, тренерский штаб. Важны цели и задачи. Для меня на данном этапе самым важным является отдохнуть морально, но поддерживать себя физически. Любую форму очень легко растерять. Сейчас идёт поддерживающая работа в условиях самоизоляции.

Следующий сезон? Я оптимист по натуре. Надеюсь, что скоро всё закончится. В связи с этой ситуацией нам никак с дочкой не попасть к папе. У нас тут не только спортивная, но и семейная проблема из-за коронавируса. С биатлонным сезоном, надеюсь, всё до осени успокоится», — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».