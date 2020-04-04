Куклина: Россия отстала сильно в материально-техническом плане — лыжи, смазка, технологии

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась мнением о проблемах российской сборной в минувшем сезоне. По слова Куклиной, российская сборная уступала другим командам в техническом плане.

«В материально-техническом плане – лыжи, смазка, технологии – мы отстали сильно и за счёт лыж проигрываем много топ-командам. Были этапы, где наши лыжи катили здорово, не хуже и даже лучше норвежек, вот там мы конкурировали с ними ходом», — цитирует Куклину РИА «Новости».

В завершившимся сезоне российская сборная обновила собственный антирекорд. На этапах Кубка мира россияне не могли завоевать медали в 28 гонках.

Сезон в итоге был завершён досрочно. Организаторы из-за пандемии коронавируса отменили этап в Хольменколлене (Норвегия).