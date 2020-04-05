Бьорндален: перед Сочи-2014 был готов не хуже, чем перед Олимпиадой-2002

Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о победе в спринте на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
«Какая-то часть меня тогда сдалась заранее. И, конечно, это многие видели, хотя и не говорили об этом вслух. Мне было больше 40 лет, я не побеждал, так почему бы не сдаться? Но осенью 2013 году я тренировался просто запредельно. Перед Олимпиадой я был готов так же, как перед Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Я даже многие тренировки перенял с тех времён и по-прежнему с ним справлялся. Ты не должен быть в состоянии выиграть спринт на Олимпиаде с промахом, когда тебе 40 лет. Ты можешь сделать это в 22, но не в 40. У меня не было сомнений, что кто-то меня опередит. Не думал, что выиграю с одним промахом», — сказал Бьорндален в интервью NRK.
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