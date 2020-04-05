Драчёв: у прошедших карантин российских биатлонистов нет симптомов коронавируса

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что члены сборной России, прошедшие двухнедельный карантин после завершения сезона, не имеют признаков заражения коронавирусом.



«Пока на данный момент не планируем дополнительных проверок, смотрим по состоянию здоровья. Потому что какой смысл лишний раз тестировать? Они прошли карантин, никаких симптомов нет, сейчас идёт обычная работа, они так же сидят дома, в квартирах, ждут окончания пандемии», — цитирует Драчёва ТАСС.



Ранее руководитель СБР рассказал, что у чемпионки мира среди юниоров Анастасии Халиуллиной подтвердили заражение коронавирусом.



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 64 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 247 тыс.