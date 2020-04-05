«Мне мотивация не нужна!» Биатлонистка Куклина показала тренировку со штангой

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина выложила видео домашней тренировки: спортсменка приседает под энергичную музыку.

«Мне мотивация не нужна!» — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Лучшим результатом Куклиной на этапах Кубка мира сезона-2019/2020 является пятое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Из-за угрозы распространения коронавируса сезон в биатлоне завершился досрочно, а в настоящее время спортсмены не могут приступить к централизованной подготовке из-за того, что в большинстве регионов России введён режим самоизоляции.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. человек.