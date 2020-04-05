Драчёв: СБР предстоит ещё долгая история восстановления

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что пока не может назвать сроки восстановления организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).
«Вопрос восстановления я бы сейчас вообще не поднимал. Вся работа комиссии складывается на том, что мы должны отфинансировать IBU. Мы пытаемся выполнять критерии, обязательства, проводим семинары, обсуждаем всё с РУСАДА. Но главный вопрос, который нам поставляют, это финансы, а с каждым разом они увеличиваются с учетом допинговых историй. Здесь нам включили и Устюгова, и Слепцову, и всех остальных. Так что, думаю, предстоит ещё долгая история восстановления», — приводит слова Драчёва РИА «Новости».
СБР ограничен в правах с декабря 2017 года. Россия не может выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. Основным из 12 критериев восстановления является финансовый. Очередное заседание комиссии по вопросу восстановления СБР должно было пройти 20-21 марта, во время этапа Кубка мира в Осло, однако из-за пандемии коронавируса его отменили.
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