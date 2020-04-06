К. Резцова выполнила челлендж, отжавшись 50 раз

Российская биатлонистка Кристина Резцова выполнила челлендж на отжимания. Спортсменка опубликовала в своём «инстаграме» видео, на котором она отжалась 50 раз. Челлендж Резцовой передал брат.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время многие спортсмены находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Находясь дома, они запускают различные челленджи.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,3 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс.

Международному союзу биатлонистов (IBU) из-за коронавируса пришлось досрочно завершить сезон. Так, организаторы отменили заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).