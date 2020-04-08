Брынзак: слова Драчёва о коронавирусе? Наверное, он врач, поэтому так уверенно и говорит

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак рассказал о своём отношении к коронавирусу и его влиянии на тренировочный процесс украинских биатлонистов. Кроме того, он прокомментировал слова главы СБР Владимира Драчёва, который назвал инфекцию простым гриппом.
«Всё очень запутанно. Паника вокруг оптимизма не добавляет. Читаю в Интернете разные мнения. Кто-то считает, что эта ситуация надуманна, мол, много людей умирают от разных болезней, но о них не пишут так, как о коронавирусе. С другой стороны, количество заражённых в мире вызывает большие опасения. Что будет дальше, никто не знает.
Слова Драчёва? Наверное, он врач, поэтому так уверенно говорит об этом. Я не могу подтвердить или опровергнуть его слова. Будем смотреть, как пандемия будет проходить дальше, а пока принимаем все меры, как положено.
Спортсмены все в отпуске. Кто-то катается на лыжах в Буковеле, как Дима Пидручный. Остальные — по домам. Кто раны зализывает, занимается своим здоровьем. Кто-то просто отдыхает.
Пидгрушная заявила, что у спортсменов ослаблен иммунитет, поэтому они в зоне риска? У нас есть доктор, который находится в постоянном контакте с членами сборной Украины. Мы считаем, что всё под контролем, а дальше всё зависит от самих ребят. Они должны пить витамины, которые им предписывают, и соблюдать другие меры предосторожности на карантине.
Я последний раз был за границей на чемпионате мира в Антхольце. Проходил ли после этого самоизоляцию? Не знаю, уже больше месяца прошло после возвращения. Всё нормально, никаких симптомов. Я пил воду в санатории, потом ездил в Буковель. Чем занимаюсь на карантине сейчас? В данный момент плаваю в бассейне, пока общаюсь с вами», — цитирует Брынзака Meta Ratings.
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