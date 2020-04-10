Лариса Куклина рассказала, кого хотела бы видеть тренером женской сборной России

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопросы подписчиков в своём «инстаграме». Во время сессии вопросов и ответов Куклина высказалась на тему тренерского штаба сборной России.

«Кого бы хотела видеть тренером сборной в следующем сезоне? На женский состав хотела бы видеть тех же, с кем работали», — написала Куклина в своём «инстаграме», выложив фото со старшим тренером женской команды Виталием Норицыным.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв говорил, что Норицын, скорее всего, покинет свой пост.

СБР уже выдвинул на пост главного тренера сборной Валерия Польховского. Он теперь должен определить тренерский штаб команды.

В минувшем сезоне российские биатлонистки выступили неудачно. На чемпионате мира в Антхольце им не удалось завоевать ни одной медали.