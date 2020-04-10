Хованцев: Польховский высказывает одни мысли, а делает другое

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о ситуации с назначением тренерского штаба национальной команды. Ранее стало известно, что правление Союза биатлонистов России (СБР) направило на согласование в Минспорт РФ кандидатуру Валерия Польховского на пост главного тренера сборной.
«Все новости я пока узнаю из интернета. Что касается моей персоны, то последнее, что я слышал, — это то, что должность главного тренера могут упразднить. По поводу этого решения меня не уведомили.
Ситуация начала развиваться в декабре, когда Польховского пригласили на пост вице-президента СБР по коммуникациям. Но вот только занимался он немного другими вещами. Я хорошо знаю этого человека: он высказывает одни мысли, а делает совершенно другое. Но после драки кулаками не машут.
Ситуация мне напоминает ту, что произошла в сезоне-2010/2011, когда я работал с женской командой. Как я уже после узнал, переговоры с Вольфгангом Пихлером о работе в России велись ещё в декабре. Так что для меня это не шок, я предвидел такое развитие событий. Когда его пригласили с такими полномочиями, было очевидно, что весной такое произойдёт.
С ноября я не получаю зарплату в СБР. Так что мне не совсем понятно, как они сейчас собираются платить зарплату иностранным специалистам, которых они хотят пригласить. Я не уверен, что Олимпийский комитет России пойдёт на это», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».
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