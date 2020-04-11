Зайцева: Польховский — хороший человек и руководитель в плане организации

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась мнением о Валерии Польховском, который был предложен на пост главного тренера сборной России. Накануне, 10 апреля, правление Союза биатлонистов России (СБР) направило кандидатуру Польховского на согласование в Министерство спорта РФ.

«Польховский — хороший человек, хороший руководитель в плане организации. Когда мы тренировались, всё, что нужно спортсменам, было организовано. Но ему нужен будет человек, который будет ему помогать. Так, в принципе, это неплохо», — приводит слова Зайцевой РИА «Новости».

В настоящее время главным тренером сборной России по биатлону является Анатолий Хованцев, мужскую команду возглавляет Сергей Белозёров, женскую — Виталий Норицын.