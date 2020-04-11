Ольга Зайцева: сейчас не время вот так, исподтишка, выяснять отношения в СБР

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева поделилась мнением о конфликте президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва и исполнительного директора организации Сергея Голикова.
«Сейчас не время вот так, исподтишка, выяснять отношения. Надо собираться и что-то решать, что-то делать, смотря в глаза. Вроде бы всегда в СБР все собираются, всё здорово, всё классно, все договариваются, а потом выходит вот такая грязь в Интернет.
Может быть, дело в пиаре и через Интернет люди это делают. Менять что-то надо, но делать это нужно не пустыми разговорами. А люди там, внутри, делают то, что им нужно. А мы просто сидим, обсуждаем, что-то делаем, думаем, а на самом деле мы ничего не решим, просто выскажем своё мнение», — цитирует Зайцеву РИА «Новости».
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