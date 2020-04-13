Хованцев: сейчас тренеры пожинают плоды тех лет, когда у России были проблемы с допингом

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как допинговые скандалы прошлых лет повлияли на нынешнюю ситуацию в биатлоне.

«И федерация, и тренеры, работающие сейчас, пожинают плоды тех лет, когда у России были проблемы с допингом. Большие проблемы. Целое поколение биатлонистов воспитано на этом. Перестроиться, вернуться к нормальной методике – это непросто и небыстро.



Когда были последние случаи с допингом? Лет 5-6 назад. Сейчас ситуация потихоньку сдвигается – но результаты всё равно ниже, чем раньше. Конечно, можно говорить: раньше биатлонисты показывали результаты, а сейчас нет. Но на чём показывали? Кто из спортсменов, которые завоёвывали медали, не замешан в этом деле? По пальцам пересчитать.



Нужно время, чтобы от юношей вывести человека на высокий уровень – 4-5 лет для этого мало», – приводит слова Хованцева Sports.ru.