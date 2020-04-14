Тренер Леонид Гурьев: обидно за Россию, что приглашаем специалистов из-за рубежа

Тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев негативно отнёсся к возможности приглашения в команду иностранных тренеров. По его словам, Николай Загурский смог бы сменить Виталия Норицына на посту старшего тренера женской национальной команды.

«Надо смотреть на их результаты на прошлых местах работы, и думаю, что экспертный совет Минспорта разберётся. Но у нас и своих специалистов высокого уровня достаточно. Александр Касперович, Андрей Гербулов, Владимир Аликин, Владимир Брагин, Михаил Шашилов, Андрей Падин, Загурский.

Отчего бы не поставить старшим тренером женской команды Загурского? Он прекрасно знает ошибки и недочёты предыдущих тренеров, с которыми он много проработал. Все новые тренеры приходят и спрашивают у него: «Степаныч, покажи план прежнего тренера». Он великолепный специалист во многих отношениях, харизматичный. Мне обидно за Россию, что приглашаем специалистов из-за рубежа», — цитирует Гурьева «Р-Спорт».