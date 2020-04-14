«Всё ещё сожалеете, как профукали апрель?» Подчуфарова — о пандемии коронавируса

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, поделилась мнением о пандемии коронавируса.

«Пупсики, как там со стратегическим мышлением и планированием? Продумали варианты? Или всё ещё сожалеете, как профукали апрель? Он, кстати, не прошёл ещё ни один из предложенных нам пиков.

Держитесь, короч. Если вы никогда не занимались долгосрочным планированием, то обязательно начните, но вас обязательно ждёт провал. Потому что отстой и нестабильность и «вообще не надо ничего сейчас планировать». Но планировать точно надо, но! На сегодняшний день желательно в максимально пессимистичном разрезе, а лучше в нескольких вариантах, чтобы был выбор из максимально пессимистичных вариантов. Всем оптимизма. Пойду разрабатывать себе план В», — написала в своём «инстаграме» спортсменка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Подчуфаровой.

По состоянию на 14 апреля в мире коронавирусом заразились почти 2 млн человек, умерли более 122 тыс., выздоровели — 460 тыс.