«Берёшь и бросаешь айфон, потом его ловишь». Губерниев — об упражнениях на карантине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как поддерживает форму во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Какие делаю упражнения? Берёшь и бросаешь айфон, потом его ловишь, правой рукой, левой рукой… Сколько раз отжимаюсь? Несколько подходов по 30 раз. Как говорится, голь на выдумки хитра! Эта ситуация — возможность спортсменов взглянуть на себя со стороны с точки зрения самоподготовки», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
По последним данным, в России зафиксировали более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом. 170 человек скончались от инфекции. В мире число заразившихся уже практически достигло 2 млн человек.
Многие спортсмены из-за пандемии коронавируса находятся на самоизоляции, стремясь уменьшить риск заражения.
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