«Берёшь и бросаешь айфон, потом его ловишь». Губерниев — об упражнениях на карантине

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как поддерживает форму во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Какие делаю упражнения? Берёшь и бросаешь айфон, потом его ловишь, правой рукой, левой рукой… Сколько раз отжимаюсь? Несколько подходов по 30 раз. Как говорится, голь на выдумки хитра! Эта ситуация — возможность спортсменов взглянуть на себя со стороны с точки зрения самоподготовки», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

По последним данным, в России зафиксировали более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом. 170 человек скончались от инфекции. В мире число заразившихся уже практически достигло 2 млн человек.

Многие спортсмены из-за пандемии коронавируса находятся на самоизоляции, стремясь уменьшить риск заражения.