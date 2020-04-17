Валерий Польховский: на ближайших Играх в Пекине надо дать результат, и точка

Вице-президент Союза биатлонистов России и основной кандидат на должность главного тренера национальной сборной Валерий Польховский рассказал, как видит работу на результат перед Олимпийскими играми – 2022 в Пекине.

«У нас выбора нет. Достаем все наши методики подготовки, особенно среднегорной подготовки, учитывая место проведения Олимпиады. Все наши знания объединяем, и вперёд! Расписываем всё буквально по дням, и ошибок быть не должно. Все мы, кандидаты на должности тренеров сборной России, должны сейчас проанализировать весь свой опыт и чужой опыт тоже! Норвежцы очень интересно работают, французы тоже. Этим сейчас и занимаемся, кое-какая информация уже накопилась. Возможности рассусоливать у будущих тренеров сборной нет. На ближайших Играх в Пекине надо дать результат, и точка», — приводит слова Польховского РИА «Новости».