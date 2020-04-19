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Валерия Васнецова рассказала, как можно потренироваться в подъезде

Валерия Васнецова рассказала, как можно потренироваться в подъезде
Биатлон 0

Российская биатлонистка Валерия Васнецова поделилась в своём «инстаграме» детальной программой тренировок в подъезде.

«Наверное, это самая жиросжигающая тренировка, какая только может быть. В условиях самоизоляции можно делать абсолютно различные тренировки, и в данном случае подъезд вам в помощь!

1. Запрыгивание в полуприсяде
2. Выпады в стороны
3. Выпады вперёд
4. Бег правым боком
5. Бег левым боком
6. Обычный бег (тут важно работать руками и ступать на каждую ступеньку)
7. Поднимаемся вверх в полуприсяде
8. Забегание на две ступени вниз и вверх
9. Выпрыгивание вверх на правой/левой ноге
10. Поднимаемся вверх в полуприсяде правым/левым боком
11. Бег по всем лестницам, ступая на каждую ступеньку (важно работать руками)

Количество подходов и повторений варьируйте сами. Но уже после первой серии будете чувствовать жжение в ногах.

Тренировка действительно отличная, очень понравилась! Успехов», — написала Васнецова.

Напомним, из-за пандемии коронавируа спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.

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