Валерия Васнецова рассказала, как можно потренироваться в подъезде

Российская биатлонистка Валерия Васнецова поделилась в своём «инстаграме» детальной программой тренировок в подъезде.



«Наверное, это самая жиросжигающая тренировка, какая только может быть. В условиях самоизоляции можно делать абсолютно различные тренировки, и в данном случае подъезд вам в помощь!

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1. Запрыгивание в полуприсяде

2. Выпады в стороны

3. Выпады вперёд

4. Бег правым боком

5. Бег левым боком

6. Обычный бег (тут важно работать руками и ступать на каждую ступеньку)

7. Поднимаемся вверх в полуприсяде

8. Забегание на две ступени вниз и вверх

9. Выпрыгивание вверх на правой/левой ноге

10. Поднимаемся вверх в полуприсяде правым/левым боком

11. Бег по всем лестницам, ступая на каждую ступеньку (важно работать руками)

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Количество подходов и повторений варьируйте сами. Но уже после первой серии будете чувствовать жжение в ногах.

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Тренировка действительно отличная, очень понравилась! Успехов», — написала Васнецова.

Напомним, из-за пандемии коронавируа спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.

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