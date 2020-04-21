Й. Бё — об ошибочном вручении ЗХГ Фуркаду: немного раздражает, что момент радости отложен

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на ошибку Международного союза биатлонистов (IBU), который по ошибке прислал полагающийся ему «Большой хрустальный глобус» французу Мартену Фуркаду.



«Нам обоим уже было отправлено письмо от IBU, в котором они признали, что допустили ошибку. Мартен, тем не менее, сказал, что его всё устраивает. Конечно, я понял его юмор, но, должен признать, что меня немного раздражает тот факт, что момент радости откладывается.



Сами понимаете, Мартен выигрывал ЗХГ уже семь раз. Я же до сих пор жду, пока этот трофей украсит мою кухню», — цитирует Бё Nordic Magazine.



Напомним, Йоханнес Бё стал победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020. Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад стал вторым.

Фуркаду по ошибке вручили «Большой хрустальный глобус», полагавшийся Й. Бё