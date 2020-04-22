Драчёв предлагал не увольнять Белозёрова и Норицына

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выбор тренеров сборной на сезон-2020/2021. Старшим тренером мужской сборной России по биатлону правление СБР утвердило Роберта Кабукова, женской – Владимира Королькевича.
По словам Драчёва, он хотел, чтобы Сергей Белозёров и Виталий Норицын, с которыми в итоге решили расстаться, остались в команде.
«У меня было несколько вариантов. Мы рассматривали возможность сделать несколько команд, чтобы остались и те, кто ранее работал: Белозеров – с мужчинами, а Норицын – с женщинами. Но этот момент был для рассмотрения.
Вот многие жалуются на то, что у женщин не было медалей в прошлом сезоне. Но в целом мы проанализировали всю работу тренеров женской команды. Небольшой спад идёт по стрелковому плану, но функционально добавили. Если скрупулёзно разобраться, то прирост в результатах женщин есть. На том же чемпионате мира… Да, не было медалей, но везде претендовали», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».
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