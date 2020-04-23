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Польховский назвал странным поведение Драчёва

Польховский назвал странным поведение Драчёва
Биатлон 0

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский признался, что его удивила реакция главы организации Владимира Драчёва на последние новости, связанные с СБР.

Ранее правление СБР утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на сезон-2020/2021: старшим тренером мужской команды станет Роберт Кабуков, а женскую возглавит Владимир Королькевич. Вскоре после этого Драчёв заявил, что категорически против предложенных кандидатур.

«Я, откровенно говоря, сам удивляюсь (словам Драчёва. — Прим. «Чемпионата»). Когда мы встречались в кабинете в СБР, у нас были нормальные отношения. Я его уже месяц не видел, что за это время поменялось, сложно сказать. Странное поведение», — цитирует Польховского «Р-Спорт».

Драчёв не участвовал в решении созвать внеочередную конференцию СБР
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