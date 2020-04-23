Драчёв: обидно за российский биатлон. Правды никто не любит

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, комментируя ситуацию с назначением на пост старших тренеров сборной Владимира Королькевича и Роберта Кабукова, заявил, что ему обидно за российский биатлон.

Ранее правление СБР утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на сезон-2020/2021: старшим тренером мужской команды станет Кабуков, а женскую возглавит Королькевич. Вскоре после этого Драчёв заявил, что категорически против предложенных кандидатур.

«К сожалению, правды никто не любит. Они пытаются притащить людей, которые уже не раз приходили. В этой ситуации обидно за российский биатлон», — цитирует Драчёва ТАСС.

Драчёв добавил, что внеочередная отчётно-выборная конференция, о созыве которой было объявлено сегодня, 23 апреля, может притормозить процесс официального вступления в должность Королькевича и Кабукова. Напомним, их кандидатуры должны быть утверждены Министерством спорта.

«Документы на их утверждение должны быть направлены, но ситуация, когда правление внутри себя проводит своё правление, притормозит процесс», — сказал Драчёв.