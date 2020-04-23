Драчёв: обидно за российский биатлон. Правды никто не любит

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, комментируя ситуацию с назначением на пост старших тренеров сборной Владимира Королькевича и Роберта Кабукова, заявил, что ему обидно за российский биатлон.
Ранее правление СБР утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на сезон-2020/2021: старшим тренером мужской команды станет Кабуков, а женскую возглавит Королькевич. Вскоре после этого Драчёв заявил, что категорически против предложенных кандидатур.
«К сожалению, правды никто не любит. Они пытаются притащить людей, которые уже не раз приходили. В этой ситуации обидно за российский биатлон», — цитирует Драчёва ТАСС.
Драчёв добавил, что внеочередная отчётно-выборная конференция, о созыве которой было объявлено сегодня, 23 апреля, может притормозить процесс официального вступления в должность Королькевича и Кабукова. Напомним, их кандидатуры должны быть утверждены Министерством спорта.
«Документы на их утверждение должны быть направлены, но ситуация, когда правление внутри себя проводит своё правление, притормозит процесс», — сказал Драчёв.
- 23 апреля 2020
-
15:57
-
15:43
-
14:38
-
14:17
-
12:48
-
12:00
-
00:28
- 22 апреля 2020
-
14:38
-
14:00
-
12:19
-
12:00
-
09:41
-
07:00
-
00:37
- 21 апреля 2020
-
19:34
-
18:56
-
16:43
-
15:46
-
15:01
-
14:40
-
14:00
-
13:18
-
12:19
-
11:19
-
10:01
-
10:01
-
09:20
-
08:46
-
00:09
- 20 апреля 2020
-
21:45
-
21:15
-
19:22
-
18:04
-
17:53
-
16:27