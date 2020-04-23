Губерниев — о ситуации в СБР: ещё увидим работу знаменитого биатлонного террариума

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Союзе биатлонистов России.

Ранее правление СБР утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на сезон-2020/2021: старшим тренером мужской команды станет Роберт Кабуков, а женскую возглавит Владимир Королькевич. Вскоре после этого президент СБР Владимир Драчёв заявил, что категорически против предложенных кандидатур. Сегодня, 23 апреля, СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.

«Ситуация крайне напряжённая. Накануне мы обсуждали с Владимиром Драчёвым возможность работы тех или иных тренеров. Тогда он произнёс важные слова, связанные с тем, что тот же Валерий Польховский в определённое время работы или даже не совсем работы со сборной был связан с допингом, что возмутило многих представителей СБР.

Мы понимаем, что дальше загонять российский биатлон в угол невозможно, и если доверили Польховскому быть главным тренером, то почему раньше не задавались вопросы? Насколько они правомерны теперь? Основа всех историй с российским допингом в биатлоне была в тот момент, когда Польховский не был тренером сборной.

Сейчас очень сложная история с той точки зрения, будет ли Драчёв дальше возглавлять СБР, потому что, как я знаю, в собрании членов правления СБР он не участвовал по личным проблемам. Но его позицию на конференции представил другой прославленный биатлонист Сергей Чепиков. Он доходчиво объяснял позицию президента СБР всем остальным. Если речь шла о том, чтобы назначить исполнительным директором или исполняющим обязанности исполнительного директора Виктора Майгурова, то мы понимаем прекрасно, что недавний конкурент Драчёва на выборах за пост главы СБР Майгуров будет как раз тем человеком, который снова будет стремиться стать президентом организации.

Будет ли Драчёв президентом СБР или это будет новый человек, который привлечёт свою команду, ведь мы понимаем, что такие люди тоже есть? В этой ситуации ясно одно: что бы сейчас ни обещали претенденты на пост, какие золотые горы бы ни обещали, всего этого не будет. Это совершенно точно.

Давайте взглянем в окно, посмотрим, что происходит с российской и мировой экономикой, и поймём, что вала спонсоров в российском спорте, в частности, в биатлоне, не будет. Хорошо если найдутся люди, готовые помогать, но основная нагрузка упадет на федерацию, на Министерство спорта, на Центр подготовки сборных команд, которые существуют на деньги налогоплательщиков. Этот клубок ещё будет раскручиваться, и мы увидим работу этого знаменитого биатлонного террариума единомышленников», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».