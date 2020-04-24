Польховский исключил заоблачные зарплаты у Кабукова и Королькевича

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский сказал, что у Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые в сезоне-2019/2020 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России соответственно, не будет заоблачных зарплат.

Напомним, ранее Польховского рекомендовали на должность главного тренера сборной России по биатлону. Его кандидатуру, так же как и кандидатуры Кабукова и Королькевича, ещё предстоит утвердить Минспорту РФ.

«Если говорить про Кабукова и Королькевича, то речь не идёт о каких-то заоблачных зарплатах. Это будут такие же оклады, как и у их предшественников. С ОКР я уже обсуждал их кандидатуры, никаких нареканий не возникло», — приводят слова Польховского «Известия».