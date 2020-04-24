Владимир Барнашов: в нашем биатлоне полный раздрай

Бывший главный тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Барнашов поделился мнением о ситуации в Союзе биатлонистов России, который вчера, 23 апреля, объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции. Ранее президент СБР Владимир Драчёв подчеркнул, что решение о созыве конференции приняли без его участия.
«Если правление СБР приходит к такому мнению, то можно смело сказать, что в нашем биатлоне полный раздрай. Ведь всех людей в правление рекомендовал сам Драчёв, это были его единомышленники. Если уж они перестали поддерживать президента, то на кого ему тогда положиться?
Действительно, в российском биатлоне впервые президент может не отработать полный четырёхлетний срок. Это нонсенс. Посмотрим, как продолжится эта история, но в целом ситуация тревожная и неприятная. Надо собраться всем вместе и детально обсудить накопившиеся вопросы», — цитируют Барнашова «Известия».
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