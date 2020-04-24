Черезов: правление СБР почти единогласно проголосовало за досрочные выборы руководителя

Член правления Союза биатлонистов России, призёр Олимпийских игр Иван Черезов поделился мнением о ситуации в СБР, который вчера, 23 апреля, объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции. Ранее президент СБР Владимир Драчёв подчеркнул, что решение о созыве конференции приняли без его участия.
«Он (Драчёв. — Прим. «Чемпионата») раскритиковал кандидатуры тренеров сборной, утверждённых правлением СБР на прошлой неделе. Это стало точкой невозврата. Президент и руководящий орган федерации, в нашем случае это правление, должны действовать в едином ключе. Если же мнения постоянно расходятся, надо что-то менять. Иначе не будет никакой конструктивной работы и ни о каком развитии биатлона в стране не может быть и речи.
В итоге вопрос о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции был поставлен на голосование. Правление СБР почти единогласно проголосовало за досрочные выборы руководителя», — цитируют Черезова «Известия».
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