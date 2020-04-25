Украинец Дмитрий Пидручный: Россия начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением о проблеме допинга в российском спорте.

«Россия настолько обнаглела, что начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте. Речь об аннексии, войне, тоннах лжи, фейках, которые она распространяет. Международное сообщество просто не выдерживает этой наглости, а деньги у России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться.

В России такая допинг-система спорта. Это не только по Логинову видно. Часто у российских топовых спортсменов резко падали результаты или они заканчивали карьеру непонятно почему. Это системная государственная поддержка допинга.

У меня год после чемпионата мира был сумасшедшим в плане проверок допинг-контроля. Впервые в жизни приехали ко мне в Тернополь, а на сборах проверяли даже по нескольку раз.

Понимаю, что проверяют, потому что имеют определённые подозрения, сомневаются. Но лучше проверяйте спортсменов, которые показывают выдающиеся результаты. Тот же Йоханнес Бё непонятно как безумно выступает», — цитирует Пидручного Tribuna.com.