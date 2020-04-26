Драчёв: Королькевич и Кабуков не достойны тренировать сборную России

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв объяснил, почему голосовал против кандидатур Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые в сезоне-2020/2021 будут старшими тренерами мужской и женской сборных России по биатлону соответственно. Напомним, такое решение было принято по итогам заседания правления СБР, во время которого утвердили новый тренерский штаб сборных.



«Главное разногласие между правлением СБР и мною — это тренерский штаб и его состав. Не хочу, чтобы были Королькевич и Кабуков. Может, для Казахстана и Беларуси это нормально и приемлемо. Мы не можем так рисковать в предолимпийский сезон: придут тренеры, которые не знают спортсменов, и будут их готовить.



Почему они? Мы поручили Польховскому провести исследование, собрать отчёты тренеров и информацию о предложениях на тренерском совете. Получили больше 20 отчётов и предложений из регионов. Кто проводил выборы и исследования, тот и победил.



Основная претензия к Королькевичу — это допинг. Появляется то, от чего мы отошли. Сборная должна быть чистейшая, мы выбрали тренеров, которые даже близко до этого не были в команде. Это не те тренеры, которые достойны тренировать сборную команду России», — заявил Драчёв в эфире на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в 2014 году тренировавшаяся под руководством Королькевича Ирина Старых была поймана на допинге, однако тренер отрицал причастность к скандальной истории.