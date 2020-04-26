Николай Круглов: не планировал выдвигаться на пост главы СБР

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов опроверг информацию, распространённую в СМИ, что он планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
«В СМИ появилась информация о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СБР. Хочу исключить любые спекуляции на этот счёт: я не планировал выдвигаться на эту должность. Убежден, сегодня СБР нужен руководитель, который имеет реальные возможности для привлечения масштабных инвестиций, столь необходимых организации.
На мой взгляд, потенциал развития федерации — в увеличении доли внебюджетных доходов, создании эффективной структуры, повышении прозрачности и усилении управленческой команды. Если мой опыт и компетенции могут в этом смысле быть СБР чем-то полезны, всегда готов помогать в развитии любимого вида спорта», — написал Круглов в своём "инстаграме".
Напомним, в настоящее время СБР руководит Владимир Драчёв, который в последнее время подвергается критике.
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