Николай Круглов: не планировал выдвигаться на пост главы СБР

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов опроверг информацию, распространённую в СМИ, что он планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).



«В СМИ появилась информация о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СБР. Хочу исключить любые спекуляции на этот счёт: я не планировал выдвигаться на эту должность. Убежден, сегодня СБР нужен руководитель, который имеет реальные возможности для привлечения масштабных инвестиций, столь необходимых организации.



На мой взгляд, потенциал развития федерации — в увеличении доли внебюджетных доходов, создании эффективной структуры, повышении прозрачности и усилении управленческой команды. Если мой опыт и компетенции могут в этом смысле быть СБР чем-то полезны, всегда готов помогать в развитии любимого вида спорта», — написал Круглов в своём "инстаграме".



Напомним, в настоящее время СБР руководит Владимир Драчёв, который в последнее время подвергается критике.