Адвокат российских биатлонисток назвал подделкой новую подпись Родченкова

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил, что эксперты признали поддельной подпись информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова в документах, являющихся доказательствами по делу спортсменок.

Дела россиянок в Спортивном арбитражном суде (CAS) рассматривались в начале марта. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции против спортсменок по итогам Олимпийских игр 2014 года.

«Подпись Родченкова является поддельной, признали это не только британские эксперты, но и немецкие. Немецкий эксперт сделал аналогичный вывод в отношении десятка подписей.

Напрямую на ходе дела это никак не скажется, потому что рассмотрение дела завершено, и мы ожидаем решения. Мы в настоящий момент не имеем возможности представлять новые документы, поэтому получается, что последний ход был сделан со стороны МОК. Они представили свой документ, после чего разбирательство закрылось. Но так как нас интересует, чьи это подписи, мы продолжили исследование, представили эту самую 10-ю подпись на рассмотрение экспертам и получили результат, который был озвучен», — приводит слова Панича РИА «Новости».