Куклина выбрала между Й. Бё и Фуркадом

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопросы подписчиков в своём «инстаграме». Спортсменка рассказала о целях на следующий сезон, пообещала прибавить ходом, призналась, что редко волнуется, а также выбрала между норвежцем Йоханнесом Бё и французом Мартеном Фуркадом.
— Какие цели на следующий сезон?
— Как минимум личный подиум! И не один!
— Когда вам тяжело в гонке, что вас мотивирует?
— Когда очень тяжело, какие только мысли в голову не лезут! Научилась просто переключаться на технический план. Всегда прошу тренеров, чтобы помогали на протяжении всей гонки, именно подсказывали технику передвижения.
— Получится ли в следующем году прибавить ходом?
— Да! Над чем работать — знаем. Надеюсь, что все резервы реализуем!
— Переживаешь перед гонками?
— За весь сезон раза два, наверное, было волнение. Но это волнение ни к чему хорошему не приводит. Надо избавляться от него.
— Фуркад или Бё?
— Александр Логинов!
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