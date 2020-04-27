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Куклина выбрала между Й. Бё и Фуркадом

Куклина выбрала между Й. Бё и Фуркадом
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопросы подписчиков в своём «инстаграме». Спортсменка рассказала о целях на следующий сезон, пообещала прибавить ходом, призналась, что редко волнуется, а также выбрала между норвежцем Йоханнесом Бё и французом Мартеном Фуркадом.

— Какие цели на следующий сезон?
— Как минимум личный подиум! И не один!

— Когда вам тяжело в гонке, что вас мотивирует?
— Когда очень тяжело, какие только мысли в голову не лезут! Научилась просто переключаться на технический план. Всегда прошу тренеров, чтобы помогали на протяжении всей гонки, именно подсказывали технику передвижения.

— Получится ли в следующем году прибавить ходом?
— Да! Над чем работать — знаем. Надеюсь, что все резервы реализуем!

— Переживаешь перед гонками?
— За весь сезон раза два, наверное, было волнение. Но это волнение ни к чему хорошему не приводит. Надо избавляться от него.

— Фуркад или Бё?
— Александр Логинов!

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