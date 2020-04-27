Куклина выбрала между Й. Бё и Фуркадом

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила на вопросы подписчиков в своём «инстаграме». Спортсменка рассказала о целях на следующий сезон, пообещала прибавить ходом, призналась, что редко волнуется, а также выбрала между норвежцем Йоханнесом Бё и французом Мартеном Фуркадом.



— Какие цели на следующий сезон?

— Как минимум личный подиум! И не один!



— Когда вам тяжело в гонке, что вас мотивирует?

— Когда очень тяжело, какие только мысли в голову не лезут! Научилась просто переключаться на технический план. Всегда прошу тренеров, чтобы помогали на протяжении всей гонки, именно подсказывали технику передвижения.



— Получится ли в следующем году прибавить ходом?

— Да! Над чем работать — знаем. Надеюсь, что все резервы реализуем!



— Переживаешь перед гонками?

— За весь сезон раза два, наверное, было волнение. Но это волнение ни к чему хорошему не приводит. Надо избавляться от него.



— Фуркад или Бё?

— Александр Логинов!

Куклина ответила на вопрос, когда российские биатлонисты выиграют общий зачёт Кубка мира