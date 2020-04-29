Хованцев – о собственных обязанностях в СБР: это отпуск или роспуск, кому как угодно

Анатолий Хованцев, работавший главным тренером сборной России в минувшем сезоне, рассказал о своих обязанностях. Предполагается, что в ближайшее время его сменит Валерий Польховский. Его кандидатуру должно утвердить Министерство спорта РФ. Контракты прежнего тренерского штаба истекают 31 мая.

«Это отпуск или роспуск, кому как угодно. Все отчёты о проделанной работе я отсылаю в СБР. Всё происходит в удалённом режиме. Я контактирую со старшими тренерами, обсуждаем возможности тех или иных спортсменов.

Дальнейшие планы? Нет, не решил. В связи с ситуацией с коронавирусом централизованной подготовки до конца лета не будет, поэтому все будут отдыхать», — цитирует Хованцева РИА «Новости».

В настоящее время спортсмены тренируются самостоятельно из-за пандемии коронавируса.