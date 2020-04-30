Волков рассказал, при каких обстоятельствах попал в тренерский штаб сборной России

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете биатлонист Алексей Волков рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры и обстоятельствах, при которых он был включён в тренерский штаб сборной России.
«Планировал завершить на чемпионате России, но его перенесли. Почему принял решение завершить карьеру? Дело было не в том, чтобы выйти на прежний уровень, а в нежелании это делать.
Когда случился спад? Переломный момент был, когда меня не пригласили на Олимпиаду. Для меня это был тяжёлый момент в психологическом плане. После того как перестал работать с Крючковым, объёмы работы упали процентов на 40, но я полностью доверился новым тренерам. Прошлой зимой стало понятно, что надо что-то менять. Поэтому с января я начал тренироваться один. Но один в поле не воин. Сам составлял план и пытался организовать весь процесс, распыляясь на много вещей.
Попадание в тренерский штаб оказалось очень спонтанным. Видел себя в этой роли, но не ожидал, что всё получится так быстро. Говорили с Евгением Редькиным об этом. Он предложил мою кандидатуру Польховскому. Мы с ним созвонились, обсудили мой настрой. После этого я, как и все, ждал решения правления СБР. В плане стрельбы у меня было много советчиков, я сначала от всего отказывался, но потом потихоньку начал пробовать какие-то приёмы. Всему надо учиться поэтапно. Залог моей хорошей стрельбы? Холодная голова и расчёт, что делать на рубеже.
Итог карьеры? Я ни о чём не жалею. Есть люди, которые спрашивают себя: «Чего я добился»? У меня нет такого», — цитирует Волкова «Матч ТВ».
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