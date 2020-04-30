Губерниев: если не слезем с нефтяной иглы, скоро будем сосать лапу
Спортивный комментатор Дмитрий Губернев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА рассказал, на что, по его мнению, в России должно идти больше всего расходов.
«Вот мы всегда говорим: „Америка, Америка“. Чтобы с ней бороться, надо наращивать мускулы: экономические, медицинские, мускулы науки и образования, вкладывать в детей. Это всё может нас освободить от нефтяной иглы, а то скоро будет момент, когда будем сосать лапу.
Если мы пока не можем делать определённые антибиотики, не надо их запрещать к покупкам. Выход только в наращивании мускул, не только армейских и военных, нужно обращать внимание на то, о чём я сказал раньше», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Губерниев: будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»?
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