Губерниев: если не слезем с нефтяной иглы, скоро будем сосать лапу

Спортивный комментатор Дмитрий Губернев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА рассказал, на что, по его мнению, в России должно идти больше всего расходов.



«Вот мы всегда говорим: „Америка, Америка“. Чтобы с ней бороться, надо наращивать мускулы: экономические, медицинские, мускулы науки и образования, вкладывать в детей. Это всё может нас освободить от нефтяной иглы, а то скоро будет момент, когда будем сосать лапу.



Если мы пока не можем делать определённые антибиотики, не надо их запрещать к покупкам. Выход только в наращивании мускул, не только армейских и военных, нужно обращать внимание на то, о чём я сказал раньше», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Губерниев: будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»?