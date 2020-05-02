Кугаевский: Гараничев не собирается заканчивать карьеру, он готовится к новому сезону

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский, работающий в том числе с Евгением Гараничевым, заявил, что его подопечный сейчас не планирует завершать карьеру.



«Евгений не собирается заканчивать карьеру. Не слышал, чтобы кто-то всерьёз рассуждал на эту тему. Он начал подготовку к новому сезону, и, когда разрешат полноценные тренировки, сразу к ним приступит», – сказал Кугаевский в интервью «Известиям».



Гараничев по итогам сезона-2019/2020 расположился на 32-й позиции общего зачёта Кубка мира. Из россиян выше него сезон завершили Александр Логинов (седьмое место) и Матвей Елисеев (15-е). Лучший результат Евгения в личных стартах в прошлом сезоне — 11-е место в индивидуальной гонке.

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