Кугаевский: общался с Логиновым, он был удивлён известием о готовящемся иске к Фуссек

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский прокомментировал слова Александра Касперовича о готовящемся судебном иске к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Саре Фуссек, чья информация послужила основанием для обысков на чемпионате мира в Антхольце.



«Я только что разговаривал с Александром, эта информация застала его врасплох, он был очень удивлён. Сейчас он находится дома, со своей семьей, и старается на время отвлечься от биатлона. Так что речи об иске сейчас не идёт. При этом он готов бороться за своё честное имя, но пока ещё не определился, какой путь для этого выбрать», — цитирует Кугаевского ТАСС.



22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки, прошли обыски в номерах Логинова и его тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. 23 февраля Логинов из-за психологической неготовности отказался от выступления в масс-старте.

Драчёв прокомментировал слова тренера Логинова об иске к Фуссек