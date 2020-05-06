Касперович сообщил, что Логинов будет практиковаться в стрельбе на территории своего дома

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал о планах своего подопечного по подготовке к новому сезону. В настоящее время тренировочные базы закрыты из-за пандемии коронавируса. Спортсменам приходится готовиться к сезону самостоятельно.

«Он приступил к кроссовой подготовке, начал силовую работу. У него дома хороший зал, так что всё нормально, больших проблем я не вижу.

Сейчас думаем, как начинать стрелковую подготовку, мы обновили ложе для ружья, заказали одно для пневматики, пообещали, что после 10-го числа оно будет готово. Если доступ к оружию будет закрыт, то надо переходить на пневматику. У него свой дом, на его территории он может работать с пневматикой, установки уже есть, всё готово. Как только ложе будет готово, отправлю ему, чтобы он там работал», — цитирует Касперовича ТАСС.