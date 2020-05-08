Губерниев посадил дерево в память о деде-фронтовике в рамках акции «Сад памяти»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев присоединился к международной акции «Сад памяти» и посадил на своём участке тую в память о своём деде-фронтовике.
«К 75-летию со Дня Победы в России стартовала международная акция «Сад памяти». 27 миллионов деревьев будут высажены в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.
Самоизоляция — не помеха, ведь поддержать акцию можно, высаживая деревья у себя на участках. Своё дерево я посвящаю моему дедушке Валентину Степановичу Губерниеву и хочу сказать всем фронтовикам и труженикам тыла большое спасибо за их подвиг. Низкий поклон всем, кто пожертвовал жизнью ради нашего мирного неба над головой.
Давайте вспомним каждого, собравшись на своих балконах, открыв свои окна 9 мая в 19:00, чтобы спеть «День Победы», день до которого дошли не все. Всем здоровья, терпения и мирного неба над головой! С Днём Победы!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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