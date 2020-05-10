Малиновский — о работе с Ахатовой и Максимовым: узнал то, о чём раньше не догадывался

Российский биатлонист Игорь Малиновский поделился опытом работы с Альбиной Ахатовой и Максимом Максимовым, которые входят в тренерский штаб национальной сборной.



«Я был доволен работой с Максимом Максимовым и Альбиной Ахатовой – они очень грамотные специалисты. Я узнал много нюансов тренировочного процесса, о которых раньше и не догадывался.



К тому же они отзывчивые люди и всегда шли навстречу, если я просил дополнительные индивидуальные занятия вечером: на них мы корректировали стрельбу.



Альбина Хамитовна – большой специалист по конструкции ложи. Она заменила некоторые запчасти, после чего мне стало комфортнее работать. Надеюсь, этим летом нам вновь удастся потрудиться вместе», — цитирует Максимова издание «Известия».

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