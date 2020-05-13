Подчуфарова: за период самоизоляции я покрасилась уже четыре раза

Биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала, как проводит время на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Спортсменка призналась, что активно экспериментирует над своим имиджем.
«Дорогой Карл. За период самоизоляции я покрасилась уже четыре раза. Моё терпение лопнуло.
Нет. Не так… Каааарл! Я покрасилась уже четыре раза, и я все ещё НЕ блондинка. Из раза в раз я становлюсь всё более РЫЖЕЙ. Теперь я думаю, свалить мне все проблемы на изоляцию или на краску?!» — написала Подчуфарова в своём «инстаграме».
Из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные сооружения, стадионы и арены закрыты. Биатлонисты, как почти все россияне, находятся на самоизоляции и тренируются в домашних условиях.
В 2018 году Подчуфарова, являющаяся бронзовым призёром чемпионата мира—2017, объявила о завершении профессиональной карьеры. 5 августа 2019-го Ольга приняла решение возобновить карьеру, после чего стало известно, что биатлонистка сменит спортивное гражданство и будет выступать в составе сборной Словении.
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