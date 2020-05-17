Замглавы РУСАДА: у нас много любителей кричать «сам дурак» или «все едят допинг»

Замглавы Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала об отношении РУСАДА к словам четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова и бывшего главного тренера сборной Анатолия Хованцева о допинговом прошлом Валерия Польховского и Владимира Королькевича, рекомендованных в новый тренерский штаб сборной России.

«Мы не оставили эти слова без внимания — ни одного, ни второго. С одним человеком наши представители уже поговорили, со вторым ещё нет. У нас некоторым людям, видимо, недостаёт общественного внимания и какого-то признания. Они его хотят получить любым способом.

И опять-таки эта безответственность, когда человек открывает рот, говорит, а ответственности не несёт за свои слова. Он не может подтвердить свои слова фактами или какой-то чёткой информацией. Он просто говорит, потому что надо говорить. Вот как радио.

И это наносит вред его личной репутации, хотя он этого не понимает. У того, с кем мы связались, фактов никаких нет. А кричать «сам дурак» или «они все едят допинг», или «они все чего-то колят» – у нас таких любителей много.

Есть такая хорошая, с точки зрения расследования, адмиральская шкала, и ВАДА ей тоже пользуется, насколько источник заслуживает доверия, может ли информация быть кем-то ещё подтверждена – там четыре таких параметра. И если ты понимаешь, что источник не заслуживает доверия и информация никем не подтвердится… Но мы не ленимся и отрабатываем», – сказала Пахноцкая в прямом эфире YouТube-канала МИТЬКoff.